 

Полет Ingenuity на Марсе перенесен на 14 апреля

11.04.2021, 18:18, Новости дня
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Как сообщили в НАСА, первый полет марсианского вертолета, недавно доставленного на Красную планету, пришлось задержать до 14 апреля. Данное событие должно было состояться уже сегодня, но помешали некоторые обстоятельства.

В частности, специалисты рассказали о возникших проблемах в работе ротора. В общем-то, не произошло ничего страшного, уточняют в НАСА. Просто небольшие неполадки, которые нужно не спеша устранить.

Самое главное, что сам аппарат цел и невредим. Теперь не стоит любой ценой укладываться в ранее намеченный график. Главное, чтобы марсианский вертолет начал успешно выполнять свои функции на соседней планете. Напомним, что Ingenuity – первый аппарат, предназначенный для полетов по горизонтали в атмосфере другой планеты.



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