Юрий Лоза не верит в будущее у российских артистов за рубежом

Юрий Лоза высказался относительно будущего российских артистов за рубежом. Как оказалось, он не верит в успех на мировой сцене Светланы Лободы и других отечественных звезд, а к недавнему успеху Иманбека на «Гремми» относится скептически.

Накануне Сергей Минаев раскритиковал творчество Светланы Лободы, главному редактору российского филиала журнала Esquire не понравился уровень, на котором артистка работает. По мнению журналиста, это никогда не позволит ей добиться международной славы. В США множество артистов на любой вкус, работающих в самых разных стилях и жанрах. Ни Лобода, ни Zivert, убежден главред, не заинтересуют американцев, однако некоторые шансы есть у рэперов. Точку зрения Минаева, как оказалось, разделяет и известный певец Юрий Лоза. В последние несколько лет он приобрел большую популярность не своим творчеством, а именно высказываниями по тому или иному поводу.

Автор и исполнитель шлягера 1980-х годов «Плот» сетует на низкий уровень шоу-бизнеса в России. Несмотря на необходимость соблюдать профессиональную этику, он все же готов высказывать свое мнение о творчестве своих коллег. У искусства нет каких-либо границ, не имеет оно и оценочных критериев. Лоза сравнил музыкальные предпочтения с едой, пирожками или свиными хрящиками, отметив, что у Светланы Лободы есть много фанатов.

Что же до отечественной эстрады в целом, то для российских звезд перспектив на Западе мало, считает певец. В первую очередь из-за отсутствия у российских звезд собственного почерка. Юрий Лоза приводит в пример итальянскую эстраду, узнаваемую в любой точке планеты. Исполнители из Италии позиционируют себя, как артисты своей страны. Отечественные же певцы и коллективы не стремятся создавать национальный продукт, выпуская то, что уже есть за рубежом.

Стоит отметить, что ранее Лоза высказал скепсис после победы казахстанского диджея Иманбека на международной премии «Гремми». По его мнению, «кроме понтов» Казахстану вручение их представителю этой награды не дало ничего. Причиной тому является то, что творчество Иманбека не демонстрирует национальную культуру его страны.

Источник: inforeactor.ru