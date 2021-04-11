 

Мониторинговая группа оперативно отработала кризисные ситуации на муниципальных выборах в Пермском крае

11.04.2021, 18:06, Разное
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Мониторинговая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами исследовала работу ряда участковых избирательных комиссий (УИК). Члены объединения объявили о кризисных ситуациях, которые возникли в ходе голосования. Выборы в Пермском крае прошли с нежелательными инцидентами. На участке 1905
в кабинках отсутствовали шторки, а в двух соседних зонах для голосования расположение кабинок не позволяло наблюдателям следить за прозрачностью кампании. Была подана жалоба, однако Территориальный избирательный комитет отклонил ее, ссылаясь на профилактические меры в условиях пандемии.

Также на участках 1906 и 1909 были выявлены неправомерные действия наблюдателей, которые агитировали граждан проголосовать, используя пригласительные с указанными внутри номерами. Эти действия своевременно пресекли. Помимо этого, была отправлена жалоба, касающаяся УИК 4633. Подозревается, что член избирательной комиссии с правом решающего голоса фиксировала на бумаге персональные данные проголосовавших избирателей.

Один из кандидатов в Кунгурскую городскую Думу сообщил мониторинговой группе о подвозе избирателей на автомобиле к участку 1932. Члены Общественного штаба проверили информацию и опросили возможных свидетелей, но нарушение не было подтверждено из-за отсутствия доказательств. Ввиду этого выборы в Пермском крае вызывают подозрения.



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