 

“Волонтеры Победы” провели интерактивное мероприятие “Космос рядом”

11.04.2021, 18:06, Разное
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Игроки проекта “Космос рядом” смогли увидеть
объекты космической отрасли лично, а также в режиме онлайн. Участники
познакомились с Героями России, космонавтами, побывали в Звездном городке.

Совсем скоро “Волонтеры победы” подведут итоги мероприятия, приуроченного к 60-летию полета первого человека в космос. В течение недели среди игроков выделят десять победителей, которые будут
награждены памятными подарками: автографами космонавтов и наборами питания для
полетов. Вся информация будет размещена на сайте космосрядом.рф и в официальном
телеграм-канале игры: @cosmosryadom.

Кроме того, с 10 по 12 апреля движение “Волонтеры
победы” проведет более 50 очных квестов в 26 регионах России. По задумке
создателей, мероприятия будут адаптированы под каждый город, учитываться будет
история местности. Например, в Подмосковном Королеве добровольцы расскажут о биографии конструктора Сергея Павловича Королева.

Руководитель движения “Волонтеры победы”, Ольга
Амельченкова, уверена, что подобные интерактивные форматы привлекают молодежь к
изучению истории своей страны. “Храня память и опыт предыдущих поколений,
беря с них пример, мы готовы сами совершать новые открытия”, – отметила Амельченкова.



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