“Волонтеры Победы” провели интерактивное мероприятие “Космос рядом”

Игроки проекта “Космос рядом” смогли увидеть

объекты космической отрасли лично, а также в режиме онлайн. Участники

познакомились с Героями России, космонавтами, побывали в Звездном городке.

Совсем скоро “Волонтеры победы” подведут итоги мероприятия, приуроченного к 60-летию полета первого человека в космос. В течение недели среди игроков выделят десять победителей, которые будут

награждены памятными подарками: автографами космонавтов и наборами питания для

полетов. Вся информация будет размещена на сайте космосрядом.рф и в официальном

телеграм-канале игры: @cosmosryadom.

Кроме того, с 10 по 12 апреля движение “Волонтеры

победы” проведет более 50 очных квестов в 26 регионах России. По задумке

создателей, мероприятия будут адаптированы под каждый город, учитываться будет

история местности. Например, в Подмосковном Королеве добровольцы расскажут о биографии конструктора Сергея Павловича Королева.

Руководитель движения “Волонтеры победы”, Ольга

Амельченкова, уверена, что подобные интерактивные форматы привлекают молодежь к

изучению истории своей страны. “Храня память и опыт предыдущих поколений,

беря с них пример, мы готовы сами совершать новые открытия”, – отметила Амельченкова.