Волонтеры Победы приблизились к космосу

Россияне приняли участие в проекте «Космос рядом», приуроченному к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, инициатором которого стало движение «Волонтеры Победы».

Мероприятие было посвящено космическим достижениям РФ и стало частью плана года науки и технологий. В ходе игры участники увидели объекты космической отрасли, а также лично в режиме онлайн познакомились с космонавтами и Героями РФ и посетили Звездный городок. Желание принять участие в игре выразили более 24 тыс. человек со всей России. Лидерами по количеству зарегистрированных игроков стали Краснодарский край, Белгородская и Воронежская области, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы вспомнили одну из самых громких наших научных побед – первый полет человека в космос. Храня память и опыт предыдущих поколений, беря с них пример, мы готовы сами совершать новые открытия. И Волонтеры Победы, проводя подобные интерактивные форматы, стараются привлечь как можно больше молодежи к изучению своей истории», – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Заинтересовать молодежь в изучении истории можно, наглядный пример – игра «Космос рядом»! В ней есть все: интерактивные форматы, а не подборка сухих фактов, личные истории и возможность показать свои навыки. Я убежден, что таких проектов должно быть больше, поэтому Волонтеры Победы Московской области также создали квест «Станция «Мир», в котором можно принять участие в офлайн формате», – рассказал председатель ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин.

В течение недели движение подведет итоги игры и объявит десять победителей, которых ждут ценные подарки: наборы космического питания и автографы от настоящих космонавтов. В 26 регионах России, где позволяет эпидемиологическая ситуация, с 10 по 12 апреля Волонтеры Победы проведут более 50 очных квестов регионального и местного уровня. Многие из них будут адаптированы под историю города. Например, в Подмосковном Королеве добровольцы расскажут об истории жизни конструктора Сергея Павловича Королева – одной из важнейших фигур в истории развития отечественной космонавтики.