 

В РФ запатентовали препарат для профилактики COVID в форме спрея

11.04.2021, 18:04, Новости дня
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Федеральное медико-биологическое агентство РФ получило патент на препарат для лечения и профилактики «МИР-19», патент был выдан Государственному научному центру «Институт иммунологии» агентства.

«МИР-19 – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», – рассказала руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова. Об этом сообщается на сайте ФМБА. Уточняется, что препарат предназначен для ингаляционного или интраназального введения.

«МИР» расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», препарат обладает противовирусным эффектом против SARS-CoV-2.

Скворцова заявила, во время исследований не выявили никаких побочных эффектов от «МИР-19». Препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавируса, отметила глава ФМБА.

Ранее профессор Оксфордского университета, специалист по вакцинам Сара Гилберт высказала предположение, что вакцины от коронавируса могут в будущем выпускаться в форме спрея для носа или таблеток.



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