Ученые рассказали о большой пользе горького шоколада для здоровья человека

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, на основании результатов которого заявили о большой пользе горького шоколада для организма. Исследователи выделили семь основных направлений в человеческой физиологии, на которые упомянутый продукт действует благотворно.

В частности, употребление темного горького шоколада способствует избавлению от проблем в сердечно-сосудистой системе. В ходе одного из исследований исследователи оценили рацион питания группы, в которую вошло более полусотни тысяч взрослых людей, возрастной диапазон которых составил от 50 до 64 лет. Анализ результатов показал, что регулярное употребление темного шоколада в объеме около 30 граммов до шести раз в неделю позволило людям реже испытывать проявление аритмии, приводящей к сердечной недостаточности. Справляется горький шоколад и с диабетом второго типа. Так, на протяжении полутора десятков лет специалисты следили за питанием большой группы жительниц планеты, и те из них, кто ел черный шоколад, реже страдали от диабета, чем их визави, баловавшие себя продуктом менее раза в месяц. Как утверждают ученые, такой эффект достигался некоторыми компонентами шоколада, способствовавшими большей выработке инсулина.

Одна из научных работ была посвящена изучению когнитивных функций у людей старшего возраста. Участники эксперимента получали напитки, содержащие какао и травяные компоненты, в течение пары месяцев, после чего оказалось, что находящиеся в шоколадном сырье флавоноиды улучшили познавательные способности людей преклонного возраста. Также ежедневное употребление темного шоколада в объеме 40 граммов ослабляет проявления ярости и сильных негативных эмоций за счет снижения уровня гормона стресса кортизола. Кроме того, медики отмечают большое содержание в продукте антиоксидантов, предотвращающих развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Употребление темного шоколада способно повысить эффективность занятий спортом. В частности, эксперимент среди мужчин велогонщиков показал, что спортсмены, включающие в ежедневный рацион до 10 граммов полезного лакомства, в итоге демонстрировали улучшение скорости проката и выносливости по сравнению с конкурентами. Наконец, горький шоколад способен повысить даже половое либидо благодаря содержанию фенилэтиламина – вещества, вырабатываемого организмом в ответ на физическое влечение и повышающего уровень дофамина. Впрочем, как упомянули ученые, для достижения такого эффекта данный продукт из какао нужно есть часто и в больших количествах, что может привести и не только к хорошим последствиям.

Источник: graziamagazine.ru