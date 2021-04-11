Общественные наблюдатели оценили выборы в регионах России

Наблюдатели Независимого общественного мониторинга (НОМ) не выявили серьезных нарушений на выборах Республике Алтай, Бурятии, Омской области и Алтайском крае.

В Республике Алтай выборы в местные советы депутатов проходят в Улаганском, Усть-Канском и Чемальском районах. Как сообщил член Общественной палаты Республики Алтай Артур Сабин на всех избирательных участках за чистотой голосования следят общественные наблюдатели. «Никаких нарушений они не зафиксировали. К работе комиссий претензий нет. Все информационные стенды с информацией о кандидатах оформлены по закону», – рассказал он, добавив, что в одном из районов среди кандидатов особо высокая конкуренция: на победу претендует пять человек. На дополнительных выборах депутата в сельский Совет депутатов Чепошского сельского поселения на 18:00 местного времени явка составляет 43%.

На дополнительных выборах Депутата Совета депутатов Ябоганского сельского поселения по состоянию на 18:00 местного времени количество проголосовавших – 40,55%. В селе Верх-Ябоган по состоянию на 18:00 (время местно) количество проголосовавших – 26,66%.

В Республике Бурятия проходят выборы в Тарбагатайском, Иволгинском, Хоринском и Мухоршибирском районах. Региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Республике Бурятия Баясхалан Банзаракцаев отметил: в Мухоршибирском районе выдвигались восемь кандидатов (четыре от ЕР, один от ЛДПР, два от КПРФ и один самовыдвиженец) и все они были зарегистрированы комиссией. Также эксперт рассказал и о причинах недопуска нескольких кандидатов до голосования: по его словам, они представили неполный пакет документов.

На выборах в Омской области проходят дополнительные выборы депутата Совета Таврического муниципального района по одномандатному избирательному округу №9. Здесь за победу борются кандидат от ЛДПР и четыре самовыдвиженца и от каждого из них, как сообщила член-корреспондент Российской академии образования и член Общественной палаты региона Надежда Чекалева, на выборах представлены наблюдатели. «Никаких проблемных моментов не фиксируется. Жалоб также не поступало. Это во многом связано с тем, что члены комиссии – обученные люди с многолетним опытом работы на выборах. Конкуренция высокая, но борьба между кандидата проходила в конструктивном ключе», – прокомментировала ход кампании эксперт. На 18.30 местного времени явка на уровне 37%.

В Солонешенском районе Алтайского края организованы дополнительные выборы члена Совета народных депутатов Солонешенского сельсовета по одномандатному избирательному округу № 8. В них принимают участие кандидаты от ЕР, ЛДПР и СР, а также самовыдвиженец. О том, как проходит голосование, рассказал руководитель мониторинговой группы общественного штаба по наблюдению за выборами в Алтайском крае Юрий Овиденко. «Все идет в спокойном режиме. Нет никаких замечаний, жалоб или нареканий. Уровень профессионализма организаторов выборов высокий: люди достаточно давно работают в составах избирательных комиссий. Избирателям кандидаты известны, и, следует заметить, что никакого ожесточённого противостояния между ними не было», – сообщил эксперт, добавив, что контроль за соблюдением законности избирательного процесса осуществляют как кандидаты от Общественной палаты региона, так и от политических партий.