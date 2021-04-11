В Петербурге арестовали устроившего стрельбу по дороге на свадьбу мужчину

В Петербурге суд арестовал мужчину, которого обвиняют в стрельбе из травматического оружия из автомобиля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Красносельский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шаига Хуррам оглы Мамедова, который обвиняется в хулиганстве», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что предполагаемым стрелком оказался 34-летний гендиректор строительной компании. Он не отрицает, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Как рассказали в полиции, стрельба произошла в пятницу, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова. О произошедшем в МВД сообщил очевидец.

Ранее сообщалось, что трое уроженцев Кавказа устроили стрельбу на свадьбе у ресторана в Лянторе. Они утверждают, что так пытались выразить радость. Видео было опубликовано в TikTok, где его обнаружили сотрудники полиции.