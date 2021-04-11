Ученые рассказали, какие космические технологии мы используем в повседневной жизни

Мало кто знает, что кроссовки с амортизацией, например, появились исключительно благодаря развитию космических технологий. То же самое касается камеры со CMOS-матрицей.

Поначалу десятки технологий, которые стали привычными для нас, были уникальными. Их пытались засекречивать. Однако изобретения все равно постепенно внедрялись в массовое производство.

Или вот еще пример: во время запуска корабля «Аполлон-15» использовали технологию лазерного радара. Теперь она же в несколько трансформированном виде используется в каждом смартфоне. Наконец, не стоит забывать о спутниковой связи, без которой человечество уже не могут обойтись в повседневной жизни. А еще есть технологии дистанционного управления, беспилотные аппараты и т.д.