 

ЕСПЧ признал незаконным разгром войск Карла XII под Полтавой

11.04.2021, 16:27, Разное
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Европейский суд по правам человека признал незаконным поражение войск короля Швеции Карла XII войсками Петра I под Полтавой.

По мнению судей, русская армия не имела права находиться и вести военные действия на территории Украины без разрешения её властей.

Суд обязал Россию выплатить Швеции компенсацию в размере 150 млн евро, а также вернуть захваченное в битве трофейное оружие, пушки и знамёна. Швеция уже заявила о намерении подать России иск о возвращении территорий, аннексированных по итогам Северной войны, решающей битвой которой стало сражение под Полтавой.

Если ЕСПЧ поддержит требования Швеции, Россия будет обязана вернуть в её состав Санкт-Петербург, Ленинградскую и часть Псковской областей, а также архипелаги Новая земля и Земля Франца-Иосифа.

– Это уже не первый пример того, когда русская армия незаконно вторгается на территорию суверенной Украины и ведёт там боевые действия. То же самое они повторяли в годы обеих мировых войн. Мы считаем победу, одержанную на территории, где армия не имеет права находиться, незаконной и недействительной. У России есть 60 дней, чтобы выполнить требования ЕСПЧ, в противном случае к чиновникам, причастным к Полтавской битве, будут применены персональные санкции, – рассказал представитель Швеции в ЕСПЧ Рольф Линдгрен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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