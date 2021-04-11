 

“Противокорабельный ракетный тир” – Западные эксперты заявили о потенциальном преимуществе России в Черноморском регионе

11.04.2021, 16:24, Разное
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Профильные эксперты одного из американских изданий недавно оценили потенциальное соотношение сил РФ и США в случае возможного военного конфликта в Черноморском регионе. По мнению специалистов, при таком сценарии РФ может иметь солидный перевес над боевыми ресурсами Пентагона.
Отправной точкой комментария экспертов стал факт запланированного на ближайшую перспективу вхождения американских эсминцев USS Donald Cook и USS Roosevelt в пределы Черноморского бассейна. Как полагают представители издания The Drive, такая динамика событий вполне может спровоцировать Россию на ответные действия. Причем в этом случае российские вооруженные силы и флот могут захватить доминирующее положение уже на начальном этапе. Обусловлено это тем, что, помимо собственно Черноморского флота, регион уже насыщен дополнительными противокорабельными средствами и самолетами.

“Стоит отметить, что любой крупный конфликт с участием РФ и США в этом регионе превратит Черное море в противокорабельный ракетный тир, где российские войска будут иметь серьезное преимущество”, – резюмировали журналисты. Об этом пишет “Слово и Дело”.



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