 

“Достигается эффект самоочищения” – Российские ученые представили инновационную технологию обработки тканей

11.04.2021, 16:24, Разное
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Российские исследователи представили разработанную технологию, заключающуюся в обработке обычных тканей специальным химсоставом. По словам исследователей, такое усовершенствование придаст одежде эффект самоочищения в естественных условиях ношения.
Как объяснили ученые, представляющие Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД), эффект достигается путем нанесения на поверхность абсолютно любого текстильного материала специального покрытия, включающего интерференционные пигменты-наночастицы на основе металлов. Элементы одежды из таких тканей смогут самоочищаться при ношении их под солнцем или дождем. Себестоимость такого усовершенствования тканей составит около 80 рублей за квадратный метр. Специалисты заявляют, что упомянутая технология является уникальной и не имеет аналогов на отечественном рынке.

Согласно пояснений одного из разработчиков, доцента кафедры химических технологий научного учреждения Натальи Дащенко, эффекта самоочищения поверхности обработанного текстильного материала можно достичь за треть часа экспонирования УФ-лучами в случае модельного загрязнителя (к примеру, раствора органического красителя), а при загрязнении натуральными органическими загрязнителями (чай, кофе, вишневый сок и т.п.) – менее, чем за час воздействия УФ-лучами. “Неорганические загрязнения (сажа, земля) удаляются с такой поверхности путем захвата стекающими каплями воды, поскольку покрытие на основе наноразмерного диоксида титана обладает супергидрофильными свойствами”, – добавила эксперт.

Источник: spb.aif.ru



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