 

США предупредили Россию о последствиях в случае агрессии на Украине

11.04.2021, 16:16, Новости дня
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Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее агрессивных действий на Украине, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины…Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность. Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если РФ будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет цена, будут последствия», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон и Москва имеют точки соприкоснования, например, контроль над вооружениями.

Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».

Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.



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