 

СМИ узнали о планах УЕФА пускать на ЧЕ только привитых от коронавируса

11.04.2021, 16:16, Новости дня
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может обязать всех футболистов и зрителей, которые приедут на чемпионат Европы-2020, привиться от коронавируса, пишет итальянское издание Corriere dello Sport.

Сообщается, что УЕФА готовит медицинский протокол для проведения Евро-2020. Предполагается, что вакцинацию от коронавируса должны будут пройти как все 600 игроков из 24 команд, так и болельщики, которые планируют прийти на матч. Об этом информирует телеканал «360».

Ранее в УЕФА сообщили, что проведение матчей чемпионата Европы по футболу подтвердили города Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго. В Петербурге и Баку разрешат заполнять трибуны на 50%, в РФ могут увеличить число зрителей к концу апреля. Решение по проведению матчей в Мюнхене, Риме, Бильбао и Дублине примут 19 апреля, матчи планируется проводить с 11 июня по 11 июля 2021 года.



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