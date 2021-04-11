 

Жителей села Париж в Челябинской области признали иностранными агентами

11.04.2021, 16:15, Разное
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Министерство юстиции начало вносить жителей села Париж в Челябинской области в список иностранных агентов.

Связано это с переводом 2 миллионов евро правительством Франции на счёт администрации населённого пункта.

Сейчас Челябинская областная администрация пытается решить вопрос и доказать, что перевод был ошибочный, а именно произошёл из-за сбоя в работе системы быстрых платежей Сбербанка и не предназначался жителям села.

Однако часть жителей Парижа уже бросают свои дома и стараются оперативно покинуть село, пока их не признали иностранными агентами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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