Откуда деньги на музей? – Личное мнение

В глухом селе Оренбургской области Чёрный Отрог на днях открыли музей Черномырдина — был такой деятель в 90-х.

Площадь — более 8 тысяч квадратов. Реконструировали старый райком КПСС, пристроили новое здание. Грохнули сотни миллионов рублей, чтобы получилась настоящая красота.



Ну, за музей! Фото: Соцсети

Собрали картины, автомобили, часы и прочее, связанное с жизнью премьера. Смотрите, гордитесь селяне, кого ваша земля родила — большого и знаменитого человека.

Я была в том Оренбуржье — жопа полная. Степь кругом, нищета, запои у мужиков, эпидемия ВИЧ.

Что этим людям нужно, кроме музея? Дороги? Школы? Больницы? Театры? Нет, оказывается, им был нужен музей Черномырдина.



Фото: Соцсети

Я помню, когда Черномырдин возглавлял правительство. Проигранная война в Чечне, переговоры с террористом Басаевым. Страна разграблена, вокруг убивают, грабят, идёт передел и захват страны. Возможно, это не Виктор Степанович был виноват, а кто-то другой.

Но даже если принять на веру, что Черномырдин был святым человеком, то нужен ли музей за сотни миллионов рублей сейчас?

Сие заведение памяти чиновника явно не окупается и никогда не окупится. Никто не поедет в село Чёрный Острог, не станет посещать музей регулярно, а денег оно просит ведь каждый день.

Госбанк ВТБ выделил средства на текущие расходы музея. По факту — наши деньги. Кто и на чьи средства построил музей — пока неясно.

Заметила тенденцию в истории человечества — когда людям жрать становится нечего, почему-то всегда активно открывают музеи и ставят памятники.

Оно, конечно, проще, чем решать вопрос с финансированием образования, медицины и прочих потребностей общества. Открыли музей — смотрите на экспонаты, растите духовно, а не пейте водку.

Я не считаю Черномырдина плохим человеком. Возможно, музей бы — если б денег совсем девать было некуда! — и можно было б открыть. Но думаю, что даже сам покойный больше обрадовался хорошей больнице на малой родине, чем бессмысленный набор экспонатов в Б-гом забытом месте.

А как вы считаете?

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