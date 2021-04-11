Sky News – он был для них божеством — тихоокеанское племя помянет принца Филиппа ритуальным плачем и танцами

Племя Яохнанен на тихоокеанском острове Танна считали принца Филиппа реинкарнацией древнего война и живым богом. По мнению австралийского антрополога Кирка Хаффмана, узнав о смерти монарха, местные жители почтут его память различными ритуалами, включая танцы и общение с нематериальным миром, передаёт Sky News.



Reuters

Обитающее в отдаленном островном государстве Вануату племя, которое провозгласило принца Филиппа богом, отметит его смерть ритуальным плачем и церемониальными танцами. Такое мнение высказал австралийский антрополог Кирк Хаффман, передаёт Sky News.

Племя Яохнанен на острове Танна, расположенном в южной части Тихого океана, верило, что покойный герцог Эдинбургский был реинкарнацией древнего воина. Он покинул архипелаг, чтобы сражаться на войне, и должен был вернуться с богатой белой женой, поясняет телеканал.

По мнению антропологов, Филиппа, который женился на королеве Елизавете II, начали связывать с легендой в 1960-х годах. В то время Вануату был англо-французской колонией, известной как Новые Гебриды.

Герцог поддерживал уважительные отношения с племенем в течение 50 лет до своей смерти в минувшую пятницу. «Я предполагаю, что последует какой-то ритуальный плач, какие-то особые танцы», — рассуждает Хаффман. Он также полагает, что мужчины деревни будут пить некий напиток, который служит «ключом» между материальным и нематериальным миром.

Почитание принца Филиппа тихоокеанским племен оказалось одним из самых любопытных аспектов его жизни. Особый интерес жителей деревни к нему проявлялся в ежедневных молитвах о благословении их урожая бананов и ямса.

Кроме того, изображения герцога часто встречаются в домах племени. Среди них снятая в 1980 году фотография, на которой принц Филипп держит в руках дубинку, сделанную островитянами и отправленную в Лондон, обращает внимание Sky News.

Хаффман полагает, что местные жители продолжат чествовать Филиппа. Вместе с тем он добавил, что ещё слишком рано говорить о том, как племя воспримет смерть принца, поскольку доступ к электричеству и мобильным телефонам в регионе ограничен.

Эксперт также отметил, что система убеждений племени не привязана к монархии. Поэтому неясно, будут ли они теперь столь же уважительно относиться к сыну Филиппа принцу Чарльзу, заключает Sky News.