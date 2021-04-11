 

Достояние Арбата: Как реставрировали старейший кинотеатр Москвы

11.04.2021, 15:24, Разное
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Старейший кинотеатр Москвы “Художественный” был построен в 1909 году по оригинальным чертежам Федора Шехтеля. Роскошные декорации, белые колонны, лепнина, авангардные конструкции и винтовая лестница — все это вызывало восторг любителей кинематографа долгие годы. Последние семь лет легендарный кинотеатр на Арбатской площади не работал, но теперь его двери вновь открыты для зрителей. Талантливые реставраторы позаботились о воссоздании исторического облика здания и сотворили настоящий шедевр.

Специалисты окрасили фасад здания в благородный серый цвет, украсили его уникальным барельефом в виде античных голов и другими элементами древней архитектуры. Снаружи стали видны четыре окна вестибюля, которые удачно повлияли на освещение внутри кинотеатра. Потолок над вестибюлем стал стеклянным.

Реставраторы сумели сохранить балкон и укрепили его так, чтобы это было безопасно для посетителей кинотеатра. Разбирая пол здания, рабочие выявили основание для фонтана, как это предусматривали чертежи архитектора Шехтеля. В результате находки специалисты установили креативную инсталляцию на тему воды. Кинотеатр “Художественный” преобразился так радикально, что все достопримечательности обновленного учреждения лучше увидеть своими глазами. Теперь в него можно приходить не только ради кино, но и для эстетического наслаждения окружающей обстановкой.



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