Неизвестные похитили из храма в Новой Москве икону и драгоценности

Злоумышленник, проникнув в здание храма в Новой Москве, похитил иконы и ювелирные изделия, полиция выясняет обстоятельства, сообщили СМИ.

Столичный главк МВД сообщил, что 11 апреля в полицию поступило сообщение о краже имущества из здания, расположенного в ТиНАО в поселении Первомайское в деревне Пучково. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о храме Казанской иконы Божией матери, информирует РИА «Новости»

Как отметил источник, прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, проникнув в помещение, похитил икону и ювелирные изделия. По его словам, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого. Сумма ущерба пока неизвестна.

Как рассказали прихожане храма, кражу обнаружили в 4 утра воскресенья. Другие детали в храме не комментируют в интересах следствия.

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