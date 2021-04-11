 

Президент Чехии рассказал о готовности привиться «Спутником V»

11.04.2021, 15:22, Новости дня
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Президент Чехии Милош Земан рассказал газете Blesk, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer.

«Десятки специалистов характеризуют «Спутник V» как высокоэффективную вакцину. Других мнений не знаю. Миллионы людей прошли вакцинацию «Спутником V». В отличие от AstraZeneca, (после применения российской вакцины – прим. ВЗГЛЯД) не было зафиксировано побочных явлений», – цитирует его слова ТАСС. Земан добавил, что готов в будущем привиться российской вакциной, если это потребуется с медицинской точки зрения. Также он считает, что по своим характеристикам со «Спутником V» сравним только препарат производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которым недавно привился Земан.

Помимо этого, президент Чехии рассказал, что отставка министра здравоохранения Чехии Яна Блатного обусловлена его противодействием началу процесса рассмотрения ведомством возможности применения российской вакцины в Чехии без предварительной сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

В среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что принял решение уволить главу минздрава страны Яна Блатны вместо него пост главы минздрава занял директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер.

2 апреля Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора. 



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