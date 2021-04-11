 

В первом квартале россияне потратили на игры в смартфоне 355 млн долларов

11.04.2021, 14:42, Новости дня
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Как сообщили аналитики компании App Annie, рынок мобильных видеоигр в РФ за первый квартал сего года вырос сразу на 15%. Всего наши соотечественники потратили на игрушки в смартфоне около 355 млн долларов.

При этом самые большие суммы сумели выкачать с рынка сервисы Boom и «Яндекс.Музыка». На третьем месте оказалась социальная сеть «ВКонтакте».

Также в десятку лидеров попали YouTube, «Одноклассники» и Premier. Как отмечают эксперты, почти все ресурсы предлагают полный спектр развлекательного контента. Кроме игр, здесь можно найти музыку и интересное видео. В таком сочетании россияне могут долго оставаться на одном и том же ресурсе, не ища ничего дополнительно, отмечают специалисты. За тот же период мировой рынок игрового контента достиг 22 млрд американских долларов.



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