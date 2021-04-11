В «Роскосмосе» рассказали о планах развития космической связи в РФ

Как сообщили в государственной корпорации «Роскосмос», уже к 2024 году РФ будет обеспечена широкополосной космической связью. Также появится техническая возможность детального мониторинга поверхности территории страны при помощи орбитальных аппаратов.

Однако граждан наверняка больше всего заинтересует высококачественный космический Интернет. Через три года он будет работать на всей территории страны, пообещали в «Роскосмосе».

Однако корпорации предстоит еще утвердить и осуществить проект «Сфера». В процессе будут выпущены и выведены на орбиту спутники, которые составят отдельную группировку для обеспечения ШПД в России. Еще одним приоритетом является Арктика и Северный морской путь, остро нуждающийся в современной связи.