Ученые создали бактериальные датчики для мониторинга окружающей среды

В Массачусетском технологическом институте сообщили об успешных опытах использования генномодифицированных бактерий для мониторнга состояния окружающей среды.

Как пояснили американские ученые, при помощи их разработки можно создавать различные датчики, реагирующие на загрязнения намного лучше, чем уже существующие приборы. При этом ГМ-микробы абсолютно безопасны, утверждают эксперты.

Ранее использование генномодифицированных микроорганизмов считалось рискованным. Ученые боялись, что попав в дикую природу, такие бактерии могут спровоцировать появление новых заболеваний, например. Однако американские разработчики утверждают, что проверили все последствия тщательнейшим образом.