 

Артистка Manizha объяснила, почему имеет право называть себя русской женщиной

11.04.2021, 14:36, Разное
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Манижа Сангин объяснила, почему в праве считать себя русской девушкой. Этим певица поделилась в интервью The Guardian.
Исполнительница рассказала, что с недавних пор она частенько стала сталкиваться с критикой со стороны окружающих из-за её происхождения и содержимого песен. Сангин также поделилась, что перестала просматривать свой телефон по утрам, чтобы не расстраиваться из-за осуждений. Со стрессом ей помогают справиться юные поклонники.

У неё есть определённое послание в песнях, которое певица хочет донести до слушателей, например то, что нельзя отступать от каких-то личных жизненных принципов.

Певица также дала комментарий по поводу текста песен, он написан с нотками иронии и отображает стереотипы из жизни простой русской женщины.

Артистка рассказала, что различные испытания, такие как борьба с ксенофобией, скандал с музыкальным конкурсом «Евровидение», удивительным образом дало ей почувствовать себя в Российский Федерации как дома. Подытоживая своё интервью, Manizha заявила, она не попросту имеет полное право называться русской женщиной.

Источник: m.crimea.ria.ru



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