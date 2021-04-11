Президент Чехии пересел в инвалидное кресло

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11.04.2021, 14:28, Новости дня
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Президент Чехии Милош Земан начал передвигаться в инвалидном кресле после обострения невропатии ног, сообщил чешский телеканал Blesk.

«Я перемещаюсь в [инвалидном] кресле, так как это удобно. Состояние моих ног является неудовлетворительным», – передает слова Земана ТАСС.

Как уточняется в сообщении, 76-летний президент Чехии, который также лечится от диабета, длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. Периодически он проходит там плановую госпитализацию. Земан был избран президентом в 2013 году и через пять лет, в 2018 году, переизбран на второй пятилетний срок. Чешская конституция не предусматривает дополнительную возможность переизбрания главой государства.

В конце февраля президент Чехии сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» лишь 1 марта. К этому времени жертвами коронавируса в Чехии стали более 20 тыс. человек, в стране было выявлено более 1,2 млн случаев коронавируса при населении около 10,5 млн человек. В Карловых Варах пожаловались, что единственный в крае крематорий не успевает сжигать тела умерших от COVID-19. По оценке минтруда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.

В марте Сенат Чехии запретил применение «Спутника V» без одобрения Европейского агентства лекарственных средств.



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