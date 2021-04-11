 

Президент ФРГ призвал больше внимания уделять памяти советских военнопленных

11.04.2021, 14:28, Новости дня
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая по случаю 76-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Бухенвальд, заявил, что советские военнопленные слишком долгое время были «забытой группой жертв» нацистов, призвав уделять их памяти больше внимания.

«Советские военнопленные и угнанные на принудительные работы русские, белорусы и украинцы были самой большой группой в концлагере Бухенвальд. Псевдонаучная расовая доктрина национал-социалистов не предусматривала для них места в человеческом обществе, они были обречены на уничтожение», – указал глава германского государства. Он также напомнил, что в этом году отмечается 80 лет со дня нападения германского вермахта на Советский Союз, передает ТАСС.

«Эта дата, 22 июня 1941 года, имела непосредственные последствия для концлагеря Бухенвальд», – сказал президент ФРГ, пояснив, что с советскими военнопленными в концлагерь попала «новая группа жертв».

Он напомнил, что в войне на уничтожение против СССР взятых в плен на фронте советских комиссаров, коммунистов и евреев нацисты немедленно расстреливали на месте, «однако и среди военнопленных в лагерях на германской территории гестапо постоянно продолжало искать подозрительных лиц». «Тот, кого вермахт выдавал формированиям СС, терял статус военнопленного и был обречен на гибель в ближайшем концлагере», – подчеркнул Штайнмайер.

Он призвал не забывать преступлений, совершенных в Бухенвальде. «Ведь тот, кто больше не помнит того, что произошло, забыл и о том, что может произойти», – предупредил глава германского государства.

Штайнмайер отметил, что Бухенвальд является олицетворением всего варварства нацистов, агрессивного национализма, диктатуры и угнетения, а также националистического образа мышления. «Да, именно диктатура, национал-социалистическое правление были ответственны за ужасные преступления и геноцид. Но именно люди, немцы, причиняли страдания другим людям», – подчеркнул президент Германии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по случаю Дня освобождения узников концлагерей запланирован ряд мероприятий городского и районных уровней.

В воскресенье, 11 апреля, отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Речь идет об освобождении большого числа людей, которые томились в нацистских застенках в годы Второй мировой войны – в концентрационных лагерях, лагерях смерти, спецтюрьмах гестапо и т.п. До сих пор ведется подсчет точного количества человеческих жизней, которые были унесены нацистами в годы войны в концлагерях. Это количество исчисляется миллионами.



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