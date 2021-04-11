Москвичей, вовремя не заменивших плитку в квартире, привлекут к ответственности

Мосгордума единогласно приняла изменения в Жилищный кодекс москвича.

Свод муниципальных законов регламентирует основы обращения с жилой собственностью для жителей столицы, чтобы все помещения соответствовали общим градостроительным принципам.

В принятых изменениях вводится правило об обязательной замены плитки в жилых помещениях не меньше раза в два года, а также утверждаются образцы в соответствии с необходимостью привести квартиры москвичей с внешним обликом города.

Для собственников жилья, игнорирующих градостроительные нормы, будут введены штрафы, которые выпишут при проверке муниципальные инспекторы. Документ предусматривает самостоятельную замену плитки либо при активном содействии городских коммунальных служб.

В Мосгордуме продолжаются дебаты по поводу наказания владельцев жилья за допущенную провинность. Это может быть административное взыскание в виде денежного штрафа или общественных работ либо дополнительные начисления в квитанциях оплаты за услуги ЖКХ.

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