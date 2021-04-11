 

Москвичей, вовремя не заменивших плитку в квартире, привлекут к ответственности

11.04.2021, 13:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мосгордума единогласно приняла изменения в Жилищный кодекс москвича.

Свод муниципальных законов регламентирует основы обращения с жилой собственностью для жителей столицы, чтобы все помещения соответствовали общим градостроительным принципам.

В принятых изменениях вводится правило об обязательной замены плитки в жилых помещениях не меньше раза в два года, а также утверждаются образцы в соответствии с необходимостью привести квартиры москвичей с внешним обликом города.

Для собственников жилья, игнорирующих градостроительные нормы, будут введены штрафы, которые выпишут при проверке муниципальные инспекторы. Документ предусматривает самостоятельную замену плитки либо при активном содействии городских коммунальных служб.

В Мосгордуме продолжаются дебаты по поводу наказания владельцев жилья за допущенную провинность. Это может быть административное взыскание в виде денежного штрафа или общественных работ либо дополнительные начисления в квитанциях оплаты за услуги ЖКХ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / Евгений Петросян должен налоговой 418 000 рублей из-за Елены Степаненко

22.12 / Построение нового типа отношений великих держав – Китая и России

23.03 / Ученые рассказали, почему алкоголь делает людей неуклюжими и медленными

08.03 / Мнение: О самом главном про вакцину от CoVID-19

31.03 / Мнение: О 100% признаке прихода «белого и пушного»

06.07 / Роспотребнадзор: В России нет опасности распространения бубонной чумы

08.01 / Умер на вызове

04.03 / Фильм “Тот самый Мюнхгаузен”: как режиссер Захаров “бился” за Янковского и Долинского

26.09 / МИД РФ официально назвал отравление Навального «постановкой»

07.03 / Мнение: 05.02.21. Срочное видео от мирного жителя. Срочное сообщение от ополчения.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика