Мозг Homo sapiens начал активно развиваться 1,7 млн лет назад

Некогда по уровню умственного развития наши предки не особо отличались от человекообразных обезьян. Ученые до сих пор спорят, когда же именно произошел интеллектуальный прорыв.

Согласно данным последнего исследования, случилось это уже после того, как Homo sapiens мигрировал из Африки на другие континенты. Автор научной статьи в журнале Science датирует это событие периодом примерно 1,7 млн лет назад.

Напомним, что ранее считалось, что наши предки начали быстро умнеть значительно раньше. Речь идет об изменении структуры коры головного мозга, а также об увеличении его массы, говорят ученые. Оппоненты данной точки зрения полагают, что первый интеллектуальный прорыв все же состоялся примерно на один миллион лет раньше.