Качество солнечных батарей помогли улучшить человеческие волосы

Если при производстве солнечных батарей использовать углерод, полученный от сжигания человеческих волос, их эффективность значительно вырастет. С таким заявлением выступили австралийские ученые.

По словам специалистов, волосы нужно сжигать при температуре ровно 240 градусов по Цельсию. В этом случае получается материал на уровне перовскита. Кроме большей мощность, батареи из него оказываются более устойчивыми к колебанию температуры и влажности.

Ученые давно находятся в поиске методов значительного повышения КПД солнечных панелей. В данном случае эксперимент удался. Однако не совсем понятно, где взять столько человеческих волос, чтобы наладить промышленное производство.