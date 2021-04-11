 

Качество солнечных батарей помогли улучшить человеческие волосы

11.04.2021, 13:48, Новости дня
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Если при производстве солнечных батарей использовать углерод, полученный от сжигания человеческих волос, их эффективность значительно вырастет. С таким заявлением выступили австралийские ученые.

По словам специалистов, волосы нужно сжигать при температуре ровно 240 градусов по Цельсию. В этом случае получается материал на уровне перовскита. Кроме большей мощность, батареи из него оказываются более устойчивыми к колебанию температуры и влажности.

Ученые давно находятся в поиске методов значительного повышения КПД солнечных панелей. В данном случае эксперимент удался. Однако не совсем понятно, где взять столько человеческих волос, чтобы наладить промышленное производство.



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