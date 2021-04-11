Мнение: Заочный учитель Сталина, россиянин Дуров и глобальная борьба с офшорами

1. К вопросу об эффективности частного бизнеса. Иосиф Сталин говорил, что «управлять наркоматами надо учиться у Бугрова». Он имел в виду знаменитого купца Николае Бугрове, владельца практически всех мельниц на верхней и средней Волге и большого флота для перевозки муки. Своей торговой империей предприниматель управлял из «офиса», в котором работали три человека: сам Николай Бугров, приказчик и бухгалтер. Справедливости ради, бухгалтер был талантливым человеком и получал огромную зарплату — 30 тысяч рублей в год. Для сравнения, зарплата рабочего составляла тогда 500 рублей в год, а генерала — 6 тысяч рублей в год.

Ещё немного о господине Бугрове:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугров,_Николай_Александрович

Николай Александрович Бугров много времени и средств уделял благотворительности, строительству богаделен, ночлежных домов и т. п. Считается, что за свою жизнь он только милостыни раздал около 10 млн. руб.

Он был крупнейшим домовладельцем Нижнего Новгорода. Вкладывал значительные средства в городское строительство, часть дохода от которого регулярно шла на содержание ночлежного дома для босяков, выстроенного его отцом. Кроме того, Бугров завершил начатое отцом строительство в Нижнем Новгороде «Вдовьего дома», выстроил здание Волжско-Камского банка (ул. Рождественская, 27), профинансировал строительство здания Городской думы на Благовещенской площади (в настоящее время — Дворец труда, ул. Б. Покровская, 1).

Ежегодная прибыль предприятия Бугрова делилась примерно в такой пропорции:

— 45% на нужды города — в основном стройки общественных зданий, домов ночлежных (Рождественская 2), домов призрения (домов для вдов с детьми) пл. Лядова, 2 и доходных зданий, призванных покрывать расходы для нищих и вдов (Зеленский съезд, 10);

— 45% на развитие фирмы;

— 10% по личному усмотрению — на собственные нужды, благотворительность и пр.

На его средства была создана первая центральная канализация, которую переложили лишь в начале 1990-х, чтобы увеличить пропускную способность (Похвалинский съезд), и первый водопровод.

Быт Бугрова не отличался дороговизной и изобилием. Стены дома были оклеены дешёвыми обоями. На стенах были картины религиозного содержания. Красные углы комнат были с иконами без окладов. Обычными блюдами были щи и каша, в пост — горох.

Одевался в кафтан, козловые сапоги, картуз (и зимой, и летом).

2. Мои прогнозы, кажется, оправдываются. Павел Дуров из араба превратился обратно в россиянина – теперь журнал Форбс считает его российским миллиардером, а не арабоэмиратским:

https://www.forbes.com/billionaires/

https://lenta.ru/news/2021/04/10/durov/

Напомню, что в начале апреля СМИ с подачи списка Форбс начали писать, что Дуров стал самым богатым жителем Дубая:

https://olegmakarenko.ru/2110718.html

Можно понять господина Дурова, переехавшего несколько лет назад в Дубай: не исключено, что с его амбициями лучше быть первым в Дубае, чем вторым в Петербурге (до звания богатейшего жителя нашего славного города Павлу всё ещё не хватает нескольких миллиардов – его обходит Геннадий Тимченко). Однако перспективы у Телеграма отличные, ибо его конкурентов убивает политика Запада, а Роскомнадзор свои претензии к Телеграму уже снял.

3. Неладно что-то в американском королевстве. Похоже, даже печатный станок не помогает как следует наполнить казну, так что там задумались о повышении налогов на американские корпорации. Повысить налоги хотят не только в США, но и по всему миру, чтобы налогоплательщикам было негде скрыться:

https://lenta.ru/news/2021/04/05/idea/

Министр финансов США Джанет Йеллен нашла новое оружие в борьбе против офшоров и уклонения от налогов с их помощью, пишет Financial Times. Она предложила всем странам мира ввести минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций.

Такая мера, по мнению Йеллен, сделает бессмысленной гонку государств и юрисдикций за более льготные и привлекательные условия для иностранных компаний. В настоящее время во многих из них (далеко не все являются офшорами) установлены на минимальном уровне или вовсе отсутствуют налоги на прибыль.

Если госпожа Йеллен и вправду сумеет пробить такую важную и сложную международную инициативу, мы будем горячо благодарить её, так как она поможет возвращению денег из офшоров в Россию.