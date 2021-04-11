 

Мнение: Заочный учитель Сталина, россиянин Дуров и глобальная борьба с офшорами

11.04.2021, 13:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

1. К вопросу об эффективности частного бизнеса. Иосиф Сталин говорил, что «управлять наркоматами надо учиться у Бугрова». Он имел в виду знаменитого купца Николае Бугрове, владельца практически всех мельниц на верхней и средней Волге и большого флота для перевозки муки. Своей торговой империей предприниматель управлял из «офиса», в котором работали три человека: сам Николай Бугров, приказчик и бухгалтер. Справедливости ради, бухгалтер был талантливым человеком и получал огромную зарплату — 30 тысяч рублей в год. Для сравнения, зарплата рабочего составляла тогда 500 рублей в год, а генерала — 6 тысяч рублей в год.

Ещё немного о господине Бугрове:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бугров,_Николай_Александрович

Николай Александрович Бугров много времени и средств уделял благотворительности, строительству богаделен, ночлежных домов и т. п. Считается, что за свою жизнь он только милостыни раздал около 10 млн. руб.

Он был крупнейшим домовладельцем Нижнего Новгорода. Вкладывал значительные средства в городское строительство, часть дохода от которого регулярно шла на содержание ночлежного дома для босяков, выстроенного его отцом. Кроме того, Бугров завершил начатое отцом строительство в Нижнем Новгороде «Вдовьего дома», выстроил здание Волжско-Камского банка (ул. Рождественская, 27), профинансировал строительство здания Городской думы на Благовещенской площади (в настоящее время — Дворец труда, ул. Б. Покровская, 1).

Ежегодная прибыль предприятия Бугрова делилась примерно в такой пропорции:

— 45% на нужды города — в основном стройки общественных зданий, домов ночлежных (Рождественская 2), домов призрения (домов для вдов с детьми) пл. Лядова, 2 и доходных зданий, призванных покрывать расходы для нищих и вдов (Зеленский съезд, 10);
— 45% на развитие фирмы;
— 10% по личному усмотрению — на собственные нужды, благотворительность и пр.

На его средства была создана первая центральная канализация, которую переложили лишь в начале 1990-х, чтобы увеличить пропускную способность (Похвалинский съезд), и первый водопровод.

Быт Бугрова не отличался дороговизной и изобилием. Стены дома были оклеены дешёвыми обоями. На стенах были картины религиозного содержания. Красные углы комнат были с иконами без окладов. Обычными блюдами были щи и каша, в пост — горох.

Одевался в кафтан, козловые сапоги, картуз (и зимой, и летом).

2. Мои прогнозы, кажется, оправдываются. Павел Дуров из араба превратился обратно в россиянина – теперь журнал Форбс считает его российским миллиардером, а не арабоэмиратским:

https://www.forbes.com/billionaires/
https://lenta.ru/news/2021/04/10/durov/

Напомню, что в начале апреля СМИ с подачи списка Форбс начали писать, что Дуров стал самым богатым жителем Дубая:

https://olegmakarenko.ru/2110718.html

Можно понять господина Дурова, переехавшего несколько лет назад в Дубай: не исключено, что с его амбициями лучше быть первым в Дубае, чем вторым в Петербурге (до звания богатейшего жителя нашего славного города Павлу всё ещё не хватает нескольких миллиардов – его обходит Геннадий Тимченко). Однако перспективы у Телеграма отличные, ибо его конкурентов убивает политика Запада, а Роскомнадзор свои претензии к Телеграму уже снял.

3. Неладно что-то в американском королевстве. Похоже, даже печатный станок не помогает как следует наполнить казну, так что там задумались о повышении налогов на американские корпорации. Повысить налоги хотят не только в США, но и по всему миру, чтобы налогоплательщикам было негде скрыться:

https://lenta.ru/news/2021/04/05/idea/

Министр финансов США Джанет Йеллен нашла новое оружие в борьбе против офшоров и уклонения от налогов с их помощью, пишет Financial Times. Она предложила всем странам мира ввести минимальный налог на прибыль транснациональных корпораций.

Такая мера, по мнению Йеллен, сделает бессмысленной гонку государств и юрисдикций за более льготные и привлекательные условия для иностранных компаний. В настоящее время во многих из них (далеко не все являются офшорами) установлены на минимальном уровне или вовсе отсутствуют налоги на прибыль.

Если госпожа Йеллен и вправду сумеет пробить такую важную и сложную международную инициативу, мы будем горячо благодарить её, так как она поможет возвращению денег из офшоров в Россию.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Мнение: Как венецианской блондинке вернули соски

05.01 / Bellingcat: отравители Навального могут быть причастны к отравлению Владимира Кара-Мурзы-младшего

04.12 / Мнение: Адольф Гитлер выиграл выборы в Намибии

17.01 / Сотрудники полиции задержали Навального в аэропорту Шереметьево

25.11 / Ученые: индейцы делали наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов

01.09 / Можно ли есть доширак каждый день?

26.12 / В Китае запретили публиковать в соцсетях хвалебные посты о чиновниках

28.01 / Мнение: Дезертирство 6-й бригады

05.01 / Бабкина ответила на слухи об изменах молодого возлюбленного

10.10 / Мнение: Ветряная энергодержава, детский ядерный реактор и демонополизация интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика