В Совфеде оценили призыв депутата Европарламента к санкциям против России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает крайне опасным и беспечным заявление главы ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфреда Вебера, выступившего за ужесточение европейских и американских санкций против России.

По его словам, в заявлениях главы авторитетной фракции в Европарламенте именно в нынешнем контексте есть чрезвычайно опасный аспект, передает ТАСС.

«Обещая непременное ужесточение репрессалий против РФ и остановку «Северного потока – 2» из-за ухудшения ситуации в зоне внутриукраинского конфликта на Донбассе политик не столько посылает сигнал Москве – здесь к этим воинствующим бравадам из Европы уже привыкли, – но это прямая подсказка алгоритма действий Киеву, для которого, как известно, мобилизация Запада против РФ стала смыслом всех действий за последние годы», – сказал он, добавив, что, если Вебер не понимает этих последствий своих заявлений, «то это крайне опасная и безответственная беспечность»

«Если же он намеренно дает «зеленый свет» украинскому руководству на любые провокации в зоне конфликта, то это уже делает европейских политиков соавторами любого обострения боевых действий на Донбассе. Даже не знаешь, что хуже – глупость или злонамеренность», – продолжил сенатор.

Он назвал угрозы Вебера в адрес РФ заморозить счета российских бизнесменов, отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и заморозить газопровод «Северный поток – 2» «очередным актом «похорон» европейской парламентской дипломатии».

Ранее Вебер выступил за ужесточение европейских и американских санкций против РФ в случае эскалации ситуации на востоке Украины. В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение РФ от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований»