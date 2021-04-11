 

В мире уже более 200 компаний производит SSD

11.04.2021, 12:54, Новости дня
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Конкуренция на рынке твердотельных накопителей быстро растет, сообщают аналитики мирового рынка из Storage Newsletter. Так, количество компаний, выпускающих SSD, уже превышает две сотни. В то же время, теряющие популярность HDD производят всего три предприятия.

Выпуском магнитных жестких дисков сейчас заняты только Seagate, WD и Toshiba, уточняют эксперты. Эти устройства все еще отличаются большим объемом памяти, чем их твердотельные аналоги. Однако они более уязвимы к внешним воздействиям, из-за чего практичные пользователи предпочитают SSD.

А ведь совсем недавно ситуация выглядела совсем иначе. В мире насчитывалось около сотни достаточно крупных производителей HDD. Затем они поглощали друг друга, становясь настоящими гигантами глобальной индустрии электроники. Кстати, производство жестких дисков действительно требует гораздо больших инвестиций, чем твердотельных накопителей.



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