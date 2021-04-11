Создана веб-камера в форме человеческого глаза

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11.04.2021, 12:54, Новости дня
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Всемирно известный инженер Марк Тессье, некогда прославившийся своим уникальным чехлом для смартфона, теперь представил оригинальную веб-камеру. Гаджет по внешнему виду трудно отличить от человеческого глаза.

По словам автора изобретения, его задачей является как можно больше приблизить современные электронные устройства к человеческой природе. Новую камеру, которую Тессье назвал Eyecam, легко будет вмонтировать, например, в человекообразного робота.

Напомним, что Марк Тессье руководит группой разработчиков Resilient Futures, работающей в центре инноваций De Vinci. Главной целью специалисты считают создание ультрасовременных устойчивых технологий в области электроники и компьютерной техники.



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