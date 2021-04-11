 

В РПЦ предложили отмечать 12 апреля как праздник «Вознесения раба Божьего к небесной тверди»

11.04.2021, 12:52, Разное
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Русская православная церковь (РПЦ) объявила о вводе в религиозный календарь нового праздника, который будет отмечаться 12 апреля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил назвать новую дату Вознесением раба Божьего к небесной тверди.

– Сорок лет назад по милости Божьей человек впервые покорил космос. И это был православный русский человек раб Божий Юрий Гагарин. Для нашей страны, наших прихожан это действительно святой день. Это значимое событие и для Русской православной церкви, поэтому мы проведём Синод и примем решение о внесении в религиозный календарь Вознесения раба Божьего к небесной тверди, которое ежегодно будет отмечаться 12 апреля. Из разных источников поступает информация, что раб Божий Юрий говорил, что не видел Бога во время своего полёта. Встреча с Богом – таинство, снисходящее на тех, кто покинул наш мир и вознёсся на небеса. Все мы предстанем перед Господом, и он спросит нас за грехи наши, – заявил патриарх.

Глава РПЦ добавил, что верующие получат возможность ради празднования Вознесения раба Божьего к небесной тверди прервать пост и разговеться. В храмах ежегодно 12 апреля будут проходить панихиды по Юрию Гагарину и молебны за здравие российской космической отрасли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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