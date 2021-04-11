 

Британские ученые объяснили природу “пауков” на поверхности Марса

11.04.2021, 12:48, Разное
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Исследователям удалось узнать больше о пауках, наблюдавшихся на Марсе. Паукообразные были замечены на южной стороне планеты. Такими исследованиями поделились специалисты одного английского университета с изданием Scientific Reports.
Ученые утверждают, что около 20 лет назад на Красной планете были найдены «пауки». Атмосфера на Марсе очень различается с оболочкой на Земле. Там она состоит из более чем 95% углекислого газа, а сама поверхность покрыта льдом и инеем.

Два десятка лет назад спутнику удалось зафиксировать южную часть Марса, где было обнаружено необыкновенное явление — небольшие чёрные ветвящиеся фигурки, которые с виду очень напоминают паука. Чтобы понять, как появились эти фигуры, специалисты решили провести эксперимент. В лабораторном исследовании эксперты постарались создать марсианскую почву и использовали для этого грунт и сухой лёд. После их взаимодействия произошёл быстрый переход последнего в газообразное состояние, после чего начали появляться трещинки, через которые смог проходить газ, и именно так начали появляться «пауки». Попросту говоря, «паук» возникает после перехода сухого льда в иное состояние, а именно, из твёрдого в газообразное.

Источник: terrnews.com



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