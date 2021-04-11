Мнение: Отступать «Русскому Донбассу» просто некуда

Обострение на линии соприкосновения не отразилось сколько-нибудь заметно на довлеющем в Донецке и в республике в целом психологическом климате. Подавляющее большинство населения никак не ощущает на себе изменения ситуации на фронте. Город не подвергается обстрелам, снаряды падают лишь там, где расположены окопы и блиндажи народной милиции. Я живу в центре города возле Крытого рынка. Боевые действия идут примерно в восьми километрах. Канонада разрывов мин и артиллерийских снарядов в моем районе не слышна, как и в большинстве районов столицы ДНР.

Но и без обострения настроение людей сложно назвать радужным. Семь лет синусоида войны от затишья до возобновления обстрелов способна вымотать кого угодно. Наверное, и это можно было бы пережить, если бы у двух народных республик имелось в наличии ясное и понятное завтра. В конце января этого года на представительном форуме, который проходил в Донецке, была утверждена доктрина «Русский Донбасс». Если говорить коротко, то это документ о воссоединении республик с Россией, вхождении в ее состав как главной политической задачи.

Но то, что Донецк и Луганск так представляют себе будущее, не дает никаких гарантий того, что интеграция обязательно произойдет. Москва молчит или же говорит устами пресс-секретаря президента о том, что этого вопроса нет в политической повестке. Эта неопределенность порождает чувство отверженности, несмотря на то, что республики получают из РФ разнообразную помощь, без которой они едва ли выжили бы.

И все-таки Москва совершила шаг, продемонстрировавший, что ей глубоко небезразлична судьба мятежных территорий, семь лет отстаивающих свои интересы с оружием в руках. Выдача российских паспортов в республиках, начавшаяся в прошлом году, идет полным ходом. Сейчас в ДНР и ЛНР уже более 400 тысяч человек являются обладателями российского гражданства.

При этом люди прекрасно осведомлены, что защита соотечественников, а тем более российских граждан, после внесения поправок в Конституцию РФ стала конституционной обязанностью руководства России. Это обстоятельство добавляет уверенности республикам в том, что в случае широкомасштабного наступления украинской армии Вооруженные силы РФ точно не останутся в стороне. Переброска войск в Ростовскую область свидетельствует именно об этом. Без помощи со стороны РФ ополчению ДНР и ЛНР едва ли удалось бы самостоятельно разгромить украинские группировки под Иловайском и Дебальцевом в 2014 году.

Еще одна проблема, формирующая депрессивный элемент в психологическом состоянии населения – это повсеместная тотальная бедность. При средней заработной плате в 10-12 тыс. рублей люди едва сводят концы с концами.

Цены на товары первой необходимости, включая продукты, вполне соотносимы с российскими. Кто-то выезжает в Россию на заработки, однако сейчас это делать не так просто из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Выживать помогает низкая, в сравнении с Россией и Украиной, стоимость ЖКХ: к примеру, я плачу в месяц около 800 рублей за двухкомнатную квартиру.

Подводя итог, хочу сказать, что люди далеки от чувства отчаяния или безнадежности. Да, жизнь в ЛНР и ДНР далеко не безоблачная, но самый главный выбор – в пользу своего языка, своей культуры, своей истории – был сделан в 2014 году. И отступать от него «Русскому Донбассу» просто некуда.