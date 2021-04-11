В ДНР заявили о размещении военной техники ВСУ в жилых районах Донбасса

В управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о выявлении вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах Донбасса. Уточняется, что среди обнаруженной были БМП-1, самоходная зенитная установка «Шилка».

«Выявлено размещение 49 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – заявили в ДНР. Об этом информирует РИА «Новости».

Представитель народной милиции ДНР уточнил, что среди обнаруженной техники были БМП-1, самоходная зенитная установка «Шилка», противотанковые пушки «МТ-12 Рапира», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

В свою очередь в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о размещении украинской стороной трех боевых бронированных машин в жилом районе Новозвановки, трех БМП-2 в населенном пункте Нижнее и два БТР-4 в подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – рассказал представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.

Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.

В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».