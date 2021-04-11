 

В ВОЗ рассказали об опасности мутации коронавируса

11.04.2021, 12:40, Новости дня
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Риск повторного занесения коронавируса и роста числа заболевших все еще сохраняется в каждой стране, так как выявляемые новые штаммы COVID-19 могут иметь повышенную скорость распространения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что некоторые недавно выявленные вызывающие озабоченность варианты (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД) могут иметь повышенную передачу по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами», – отметила представитель ВОЗ. Об этом сообщает «Российская газета».

Она добавила, что в каждой стране все еще сохраняется риск повторного занесения вируса и роста числа заболевших, поэтому необходимо контролировать ситуацию при помощи строгих мер общественного здравоохранения.

Вуйнович добавила, что все еще сохраняется риск ввоза и вывоза коронавируса при международных поездках. Данные о новых штаммах постоянно обновляются, из-за чего следует своевременно пересматривать ограничительные меры по COVID-19.

Также она отметила, что говорить о повторной вакцинации нельзя, поскольку коронавирус по-прежнему недостаточно хорошо изучен.

Напомним, обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса стала в США преобладающей среди новых случаев заражения, сообщила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США. К началу февраля стало известно, что британский штамм коронавируса выявили в 30 штатах и он стремительно распространяется по территории США.



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