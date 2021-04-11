Личное: “Общалась мило и добро”

Очень смешное письмо.

Обратите внимание, как сварливо и эмоционально ругаются между собой две короны автора.

Корона Сокровища материт избранника бедного, которого угораздило стать избранником, кричит, что терпение закончилось, а корона Победительницы ей в ответ тоже матом, что у них с избранником начались “отношения, блин, отношения” и упускать его нельзя, больше такого дурака не попадется.

Разбирайте сами этот диалог корон. Обратите внимание, как они маму героя обсуждают. Да и все остальное тут прекрасно. Нарочно не придумаешь.

mndrovinia_di

Уважаемая Эволюция.

Пишу в надежде на разбор.

Предыдущее письмо на разбор о ситуации с героем на разбор не попало. Там я пыталась понять, как мне действовать в ситуации, когда мы проводили довольно много времени вместе, общались, а затем человек почти исчезает, пишет редко, практически не видимся. Хотя при общении общается так, будто вообще ничего не изменилось.

Ситуация по сути та же, но у меня закончилась терпение.

С героем истории познакомились на Тиндере. Первые недели много переписывались, стали быстро проводить все выходные вместе. Спустя месяц осталась у него, осталась в итоге всего 2 раза.

Он очень много помогает людям, много отдаёт, и в помощи и финансово, ему часто садились на шею. Другу, например, безвозмездно оплачивал съемную хату, девушки его без сомнения частенько трясли на деньги.

От меня он услышал, что я хотела бы больше зарабатывать и стал предлагать варианты, кем можно пойти работать, чтобы быстро сменить квалификацию и спустя время гарантированно вырасти на 300-400тыс.

Я с благодарностью изучала. Потом меня перевели на менее стрессовую должность. Со специалиста отдела продаж на аккаунт-менеджера – пропали холодные звонки, осталось только подключение готовых клиентов + предложили вести лайф Инстаграм компании для привлечения новых лидов. Я наконец могу применить имеющиеся знания, плюс обретаю узнаваемость у нас в компании. И в целом в российском рынке интернет-коммерции смогу получить много своих контактов, ведя публичный профиль. Я этому очень рада, поэтому пока идею со сменой профиля работы откинула, поэтому перестала этим заниматься.

До этого герой истории писал многое по делу, кидал вакансии, новости, инфу.

После позапрошлых выходных, на которых мы не виделись, на прошлых провели вечер в кафе за вином. Я общалась как ни в чем не бывало. Рассказывала про свои новости, он про свои. Ни разу не высказала ничего по поводу снижения частоты нашего общения, боясь огреть кучей скалок или тянуть общение из жалости щипцами.

Что он пропал то, собственно. Говорит, работы много капец и у мамы колени болят прям болят. На позапрошлой неделе вообще слился со встречи, хотя я фишку не поняла вообще – прям сидел все выходные рядом и под ручку в туалет водил?

У меня бабушке 90, и то такого не было ни разу. Бывают боли, но не так, чтобы прям надо было сидеть 24/7. Хотя на встрече вроде рассказывал там как переживает, если и врет – то хороший актёр.

После встречи на той неделе, думала, перестанет вся эта канитель, что общение возобновится в нормальном темпе. Но нет.

На этой неделе я выступала на концерте. Ко всем пришли кто-то из друзей, кто-то из семей, кто-то со вторыми половинками. Я сидела одна.

Получила сообщение:

Он: Привет)

Пока не успеваю, буду держать в курсе

Я: Привет) пока не успеваешь к началу, или в принципе?

Он: Пока не понятно

Делаем доп мрт

Я: Поняла

Все. Концерт прошёл, вечер закончился, но ни единого слова вчера я больше не удостоилась.

И тут естественно все цепляются за бедную болеющую маму, которой помогает чудесный сын и правильно делает, а я тут сижу злая жалкая эгоистка и брызжу ядовитой слюной.

Я рада, что он такой хороший. И круто что он маму лечит.

Но если человек хочет общаться, хотя бы в мессенджерах можно поддержать диалог, если реально завал на работе и помощь маме. Ну серьезно, написать сообщение, хотя бы доброе утро и спокойной ночи – 20 секунд блин. Я этого от него ни разу не дождалась. Только если сама писала. Думала, ща привыкнет, тоже начнёт писать – не фига.

Я ни разу ему ничего не высказала. Вообще. Ни бесилась в переписке, не строила кислую рожу, ничего. Общалась мило и добро. С пониманием. Выслушала, спрашивала, могу ли чем то помочь. Ответ, конечно, нет. У меня просто закончилось терпение.

У меня ещё на следующей неделе ДР. Ненавижу дни рождения. И Новый год. В них всегда понимаешь, насколько рядом никого нет. Всему миру насрать.

И просидеть дома с бутылкой вина в соплях свой др я не хочу, ожидая чего-то. Нашла бы кого-то на тиндере вечер хотя бы провести, дабы просто не грустить в день рождения. Но у меня все равно какой-то ступор, где-то внутри сидит ощущение, что я ещё в отношениях.

Тут я наверно должна снять свои щипцыыыы и ничего не ждаааать, но, блять, у меня начинались отношения с этим человеком. Не придуманные в моей голове, а блин отношения. Дома у него была, секс был, в час ночи за феном катали, щётку бегал покупать, киношки смотрели. Общались, обнимались. Я многое рассказывала, он был открыт.

И тут он планомерно начинает писать реже и реже, звать куда то реже и реже. Сливаться просто.

И на этом моменте я не должна ищеить вроде как, без разницы – врет он или действительно проблемы. Если общения мало – уходи. Раз от помощи и участия отказывается.

Но что если я тут должна как-то поучаствовать?

Вот где эта разница – что у человека проблемы – и ты понимаешь, участвуешь, там не знаю приезжаешь домой, просто приготовить что-то и сделать.

Как понять что с человеком – без щипцов? Все же что угодно будут щипцы.

Но и сидеть так тоже – раз в 2 дня мне упадёт сообщение с барского плеча, звонить ему нельзя, он же вечно в своих совещаниях. Нет, у него не другая баба, точно. Он трудоголик.

Я просто бессильна. Как все это закончить правильно?

Человек все же ведь пишет. Редко, раз в 2-3 дня, но пишет. И зовёт куда-то. Раз в 2 недели, но зовёт. Сам зовёт. Ничего мудацкого не вытворяет ведь. Просто у него свои дела и своя жизнь, а я надоела.

Как разрулить эту историю всю адекватно?

Мне больше самой вкладываться или лучше корректно и без нытья «тыыы пропаааал» закончить общение? Как это сделать?