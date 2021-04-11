 

В Петербурге после драки со стрельбой задержаны 10 человек

11.04.2021, 12:18, Новости дня
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После драки со стрельбой у торгового комплекса в Санкт-Петербурге были задержаны десять человек, один из участников конфликта госпитализирован в медучреждение с ранением, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, сообщение о драке и стрельбе у торгового комплекса на улице Ефимова поступило в полицию в пятницу вечером. Прибыв на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли гильзы и резиновые пули, однако участников конфликта сразу задержать не удалось. Позже в полицию поступило сообщение о том, что в приемный покой с резаными ранами различных частей тела обратился мужчина 1995 года рождения.

«Десятого апреля оперативниками для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики, в возрасте 16-32 лет. Один из доставленных был госпитализирован в медучреждение с ранением, полученным ранее в ходе конфликта», – цитирует сообщение РИА «Новости» ГУМВД по региону.  Уточняется, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», четыре человека задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении двоих решается вопрос об избрании меры пресечения, остальные были отпущены.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Санкт-Петербурге, его госпитализировали.



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