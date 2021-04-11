 

Врачи назвали худшие продукты для перекуса перед сном

11.04.2021, 11:56, Разное
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Сон необходим людям для здоровья и играет основную роль для роста, развития мышц, работы иммунной системы, памяти. Врачи рассказали о продуктах, которыми лучше не перекусывать перед сном.
Последние исследования предполагают, что недостаточность сна увеличивает риски возникновения деменции и проблем с сердцем. Но также важную роль играют и продукты, которыми люди перекусывают прежде, чем пойдут спать. Майкл Бреус, сомнолог, сообщает, что самой плохой будет еда, провоцирующая желудочно-кишечные расстройства. Чаще всего это острые продукты и те, которые вызывают аллергию.

Но сон нарушает и колебание уровня сахара в крови, отвечающее за пробуждение в ранние часы. Углеводы же вводят людей в сонливость из-за высокого уровня серотонина. В момент сна медики наблюдают и скачки уровня глюкозы в крови, но этот процесс не способен беспокоить здоровых людей. Невзирая на то, спит человек или бодрствует, естественным образом уровень сахара увеличивается из-за циркадных ритмов.

Медики заявляют, что перед сном нужно избегать сладостей, алкоголя. Когда в крови падает уровень сахара, то выделяется адреналин. Тогда человек может проснуться в 2 часа ночи из-за его выброса на фоне реактивной гипоглекимии. Стоит помнить, что спиртное тоже помогает уснуть, но и нарушает каждую фазу сна, заставляя спать чутко.

Источник: profile.ru



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