Ученые выяснили, что содержащаяся в рыбах инфекция поможет создать лекарство от рака

Ученые выделили из водной бактерии белок, который хотят использовать для химиотерапии. Статья о новом противораковом соединении опубликована Microbial Pathogenesis.

Исследователи продемонстрировали, что белок-порин, который выделили из бактерии Yersinia ruckeri, может оказывать влияние на перемены цикла роста клеток рака крови у людей. Бактерия побуждает кишечную инфекцию у рыб и считается родней чумной палочки. Специалисты тестировали на грызунах, как такой белок воздействует на разные клетки людей и опухоли. Как оказалось, вещество в 2 раза токсичнее для клеток рака, поэтому его можно использовать для химиотерапевтического лекарства с меньшим количеством побочных явлений. Также порин способен вызывать аптоз – процесс самоуничтожения в измененных заболеванием клеток крови у лабораторных грызунов.

Ольга Портнягина, научный сотрудник, сообщила, что порины могут стать элементами лекарств, которые доставляют химиотерапевтические средства в клетки-мишени и для противоопохулевого лечения нового поколения, но для этого нужны дополнительные исследования.

Порины имеют разные свойства, которые позволяют использовать их для разработки тест-систем и вакцин. Ученые сообщают, что белки считаются не лучшими средствами доставки. Уже разработали нанолифты и наношприцы, модифицирующиеся под конкретную болезнь, а с белком это трудно совершить. Эксперты подчеркивают, что такие работы развивают медицину и способствуют работам в таргетированной антираковой терапии.

Источник: iz.ru