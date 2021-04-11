 

Проходка тоннелей между станциями метро “Улица Новаторов” и “Коммунарка” близка к завершению

11.04.2021, 11:50, Разное
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Заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о существенном прогрессе в реализации новой Троицкой линии метро. По словам политика, работы над проходкой тоннелей между “Улицей Новаторов” и “Коммунаркой” продвигаются в хорошем темпе. Они завершены на 78%.

При этом общая готовность зоны между “Улицей Новаторов” и “Коммунаркой” составляет только 37%. На этом участке будет расположено пять новых станций метро Москвы, которые улучшат транспортную систему столицы, позволят метрополитену справиться с возрастающей нагрузкой, помогут москвичам использовать альтернативные маршруты для передвижения по городу и быстрее добираться до центра. По словам Андрея Бочкарева, земляные работы уже близятся к завершению, сейчас активно устанавливаются ведущие конструкции будущих станций.

Предполагается, что Троицкая ветка положительно повлияет на улично-дорожную сеть в районах, примыкающих к новым станциям метро: усовершенствуется транспортная ситуация на юго-западе и юге города. Строительство разбито на этапы. Линия будет реализована от Московского центрального кольца до Троицка. Правительство ожидает, что новой веткой будут пользоваться около ста тысяч человек ежедневно.



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