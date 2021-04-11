 

Кто убил деда-принца? – Личное мнение

11.04.2021, 11:30, Разное
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На максимально серьёзных щах британские таблоиды задумались и решили, что 99-летнего принца-консорта убили.

Дело, по их мнению, происходило так: жил консорт, никого не трогал, чуть болел, а потом посмотрел интервью Меган с Гарри, расстроился и помер от горя.


Фото: Соцсети

Так бы жить ещё Филиппу лет 20, а то и 30. Но — нет. Убился горем.

Что за горе такое? Ну, как же — опозорили королевскую династию на всё Содружество. Меган говорила о расистских выпадах, когда кто-то из семьи интересовался цветом не рождённого малыша.

««Если вы останетесь здесь подольше, у вас у всех будут узкие глаза». Филипп — группе британских студентов в Китае в 1986 году.

Как же можно обвинять святую БКСемейку? Какой расизм и прочие измы?!

«Разве большинство из вас не потомки пиратов?» Филипп — жителю Каймановых островов.

Вполне естественно, что любимец всей Британии не мог сам почить всего в 99, не дожив до ста.

Есть традиции у англичан, есть желания — любят на Туманном Альбионе праздновать королевские даты. Настоящий джентельмен, коим был принц-дедушка, добровольно бы не сорвал праздник для всей страны:

«Вы все еще бросаете друг в друга копья?» Филипп — бизнесмену из числа коренного населения Австралии.

«Похоже, ты готов ко сну!» Филипп — президенту Нигерии, который был в национальной одежде.

Я примерно подозреваю, кто расстроил беременную Маркл вопросом о цвете кожи. Говорить, кто это, не хочу да и не вижу смысла. Принц Филипп бы никогда не сказал такое — вот лично он детей очень любил, независимо ни от чего:

«Ну, ты никогда не полетишь туда, ты слишком толстый, чтобы быть астронавтом». Филипп — 13-летнему мальчику, мечтающему о полетах в космос.

Кто, если не принц, скажет правду?

Мне понятно желание людей найти виноватых в горе. Сто лет жил консорт, а тут вдруг нате — взял и помер. Это не могло произойти просто так — виновата Меган. Нашли крайнюю — испортила Гарри, довела народного любимца-дедушку до могилки, а он и помер.

«Если у этого четыре ноги, и оно не является стулом, имеет крылья и не самолет, плавает и не является подводной лодкой, китайцы это съедят».

Что примечательно? Многие согласны с таблоидами. Рассуждают, что молодые могли бы и подождать с интервью. Ну, лет 30.

Как вы считаете, могли бы не торопиться или всё равно остались бы виноваты?

Источник: Лена Миро



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