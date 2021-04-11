 

Мнение: Навального наградили «слоном»

11.04.2021, 11:22, Разное
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Речь, понятное дело, не про татуировку СЛОН, а про Национальную премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Фильм Навального «Дворец для Путина» получил «Белого слона» в номинации «Событие года».

О решении жюри премии стало известно еще месяц назад, в марте. Разгорелся скандал. Никита Михалков заявил, что ему неловко быть режиссером, если Навальный – тоже режиссер.

Андрей Кончаловский тоже выразил несогласие с решением экспертного совета премии кинокритики и кинопрессы о вручении награды в номинации «Событие года» политику Алексею Навальному за серию расследований. И попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации.

Но жюри оказалось непреклонно. И фильм Кончаловского назван лучшим фильмом 2020 года, и фильм Навального получил приз в номинации «Событие года». Но ведь реально, в 2020 году фильм Навального «Дворец для Путина» стал событием года. Хотя бы даже по количеству просмотров. Какой еще российский фильм набрал в ютубе более 115 млн. посмотров?

Фотография статуэток кинопремии «Белый слон» отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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