Мнение: Навального наградили «слоном»

Речь, понятное дело, не про татуировку СЛОН, а про Национальную премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Фильм Навального «Дворец для Путина» получил «Белого слона» в номинации «Событие года».

О решении жюри премии стало известно еще месяц назад, в марте. Разгорелся скандал. Никита Михалков заявил, что ему неловко быть режиссером, если Навальный – тоже режиссер.

Андрей Кончаловский тоже выразил несогласие с решением экспертного совета премии кинокритики и кинопрессы о вручении награды в номинации «Событие года» политику Алексею Навальному за серию расследований. И попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации.

Но жюри оказалось непреклонно. И фильм Кончаловского назван лучшим фильмом 2020 года, и фильм Навального получил приз в номинации «Событие года». Но ведь реально, в 2020 году фильм Навального «Дворец для Путина» стал событием года. Хотя бы даже по количеству просмотров. Какой еще российский фильм набрал в ютубе более 115 млн. посмотров?

Фотография статуэток кинопремии «Белый слон» отсюда

—