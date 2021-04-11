Мнение: Слишком поздно

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что при допуске «Спутника V» на европейский рынок, вакцина придет слишком поздно. По его словам, цель властей — привить всех европейцев летом.

«Европейское агентство лекарственных средств изучит "Спутник V" и даст корректную оценку — я в этом убежден. Но одобрение еще не означает, что вакцину можно будет производить в достаточном количестве»,— сказал господин Бретон Der Spiegel.

Безусловно, конкуренцию никто не отменял. Создание препятствий для чужих продуктов и благоприятных условий для своих в вопросе допуска вакцин на европейский рынок — это вопрос не только экономический, но и политический. Однако тот факт, что российская вакцина испытывает колоссальные трудности с производством, факт. И причина известна — ужасающее состояние российской промышленности. Процессы распада и деградации затронули все отрасли, фармацевтическую в том числе.

Уже поэтому попытки использовать ситуацию и немножечко заработать на кризисе наталкиваются на объективную проблему, которую все сложнее скрывать — опускающаяся в средневековье Россия не может конкурировать с развитыми экономиками.

На сегодняшний день Россия по темпам вакцинации по числу примененных доз в пересчете на численность населения опустилась на шестьдесят пятое место в мире, и продолжает опускаться далее. Соединенные Штаты при набранном темпе вакцинации охватит прививками 75 процентов населения через три месяца. Китай сделал пятую часть всех прививок в мире, но ввиду численности своего населения сумел охватить пока лишь 18 процентов своего населения. Темпы вакцинации в Индии превышают российские на порядок — более чем в 10 раз.

Все это говорит не столько о беспощадной конкуренции, сколько о производственных возможностях России. Было бы нелепо ожидать от разгромленной и разворованной правящей знатью экономики впечатляющих успехов.

В свое время Россию авансом ввели в «семерку» развитых стран. Теперь она допущена лишь в «двадцатку». Однако всё идёт к тому, что скоро и это место будет занято совершенно не по праву — криминальная элита страны не в состоянии поддерживать экономику даже на уровне развивающихся стран. Беспощадное и безудержное воровство, некомпетентность и стагнация во всех отраслях жизни ведут нас всё ниже, опуская на уровень совсем диких бантустанов и изгоев.

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