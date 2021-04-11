«Космонавты» Золотова

Толпу, ликующую по поводу космического полета, вполне могут разогнать дубинками.

Не стану врать, штурма Зимнего и разгрома Деникина под Орлом не помню. Но, будучи каким-никаким старожилом, хорошо помню день полета Гагарина и иногда с энтузиазмом рассказываю о нем молодым, не сумевшим от меня отмахнуться.

Мне тогда было 15 лет, и жил я вдалеке от космических и любых других трасс — в селе, где мало кого беспокоило, что Земля круглая. Но если черная тарелка радио висит на стене, то это о чем-то говорит. А когда оно начинало говорить голосом Левитана, то все замирали — уж не война ли! Оказалось, не война, а победа.

Не могу сказать, что на радостях все повыскакивали из домов. В весеннюю пору в сельской местности из дома выскакивали разве что при пожаре. Дворы, улицы и переулки утопали в грязи. Никакая Саша у нас под окнами не шла по шоссе ввиду отсутствия такового. Собраться где-то в одном месте могли лишь обладатели надежных сапог. Поэтому прорыв человека в космос отмечали дворами и небольшими группами односельчан, отправлявших в сельмаг то самого подготовленного к перегрузкам мужика, то его дублера.

Потом мы узнали, что основное народное ликование пришлось на города с твердым покрытием, где люди разом вывалились из домов на площади. Как рассказывают другие старожилы, восторженные горожане долго и безответственно орали и махали картонками с какими-то словами и восклицательными знаками.

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И сейчас, рассматривая старые снимки, вдруг понимаешь, что это были несанкционированные мероприятия.

Тогда таких терминов еще не знали, но знали, что на площади полагается выходить 1 мая и 7 ноября. И все восклицательные знаки надо было получить в райкоме КПСС, а потом сдать их обратно заведующему сектором одобрения.

Все осознавали, что в этом вопросе советская власть не потерпела бы никакой самодеятельности, и из года в год страна ликовала строго по регламенту. Но вдруг притяжение к вечному распорядку исчезло, и люди ощутили невесомость. «Ух ты!» — было от души начертано на картонках и «Чур я второй!» «Все — в космос!» — строго требовал один плакат. «Все там будем!» — весело уверял другой.

На этих старых фотографиях ни среди толпы, ни с краю не видно милиционеров. И тем более угрюмых людей в шлемах и скафандрах, которых сейчас издевательски называют «космонавтами». Космонавт пока был только один. Во всем мире.

Что интересно, никакой закон эти восторженные толпы не нарушили. В то время, в начале шестидесятых, не было в СССР закона, запрещающего гражданам собираться на площадях. Тогда никому и в голову не приходило принять закон о согласовании с городскими властями уличных мероприятий. Для чего, когда и так все под контролем? А в нынешней РФ и под контролем, и запрещающих законов напринимали до едрени фени.

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И если в апреле 61-го тоталитарная советская власть на один день расслабилась, то нынешняя, демократическая, не расслабляется ни на минуту.

Да еще при всяком удобном случае грозится наказывать тех, кому не сидится дома у телевизора.

Вот глава Росгвардии Виктор Золотов на днях дал интервью ТАСС и лишний раз разъяснил, что несогласованные акции являются незаконными. «Организаторам и участникам подобных акций, — пояснил он, — нужно понимать, что они грубо нарушают закон, следовательно, к ним могут быть применены соответствующие меры».

Конечно, заботы генерала Золотова в основном направлены на тех, кто выходит на улицы с протестами, но при этом он не забыл напомнить, что «мы живем в правовом государстве». А что это означает? То, что закон одинаков для всех и применим к любым событиям. И если еще три года назад власти могли снисходительно отнестись к стихийному сбору футбольных болельщиков, радующихся победе нашей сборной над командой Египта, то сейчас время стало стабильнее, а значит, суровее. Поэтому, если вы даже не возмущаетесь, а ликуете, отнесите сначала в мэрию письменное уведомление, поставьте чиновника в известность о ваших чувствах и послушайте, что он вам скажет.

Коль так, давайте кое-что посчитаем. При хорошем попутном ветре космический корабль летит от Земли до Луны трое суток.

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И если сообщат, что наши космонавты сегодня полетели на Луну, то подать заявку на массовое ликование по поводу прилунения героев мы уже не успеем.

По закону ее полагается подавать за 15 дней до мероприятия. То есть гражданам надо каким-то способом узнавать о таких полетах хотя бы за 12 дней до старта. Услышали, что портной сделал космонавту последнюю примерку скафандра, — и бегом в мэрию.

Труднее оказаться законопослушными, если наши парни намылятся на Марс. Говорят, траектория этой планеты постоянно меняется. И лететь до нее космонавтам-дальнобойщикам (если не отдыхать в придорожных отелях и не задерживаться возле порхающих вдоль трассы инопланетных девушек) можно от 39 до 288 дней. Заявку на митинг за 288 дней у нас вряд ли примут, а точнее попробуй рассчитай.

И совсем уж тронешься рассудком, если последователи Гагарина тронутся куда-нибудь на край Вселенной. За сколько световых лет подавать заявку на уличное шествие? Этого и последователи Королева точно не скажут.

В общем, пишите на картонке «Ух ты!» и будьте готовы получить по башке дубинкой. Кстати, это «Ух ты!» у нас годится для любого события.

Борис Бронштейн

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