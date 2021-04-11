Названы основные способы лечения аллергии

Врач Владимир Болибок в рамках интервью пояснил об основных способах лечения аллергии. Базовый метод заключается в полном исключении влияния аллергена на человека.

Если человек страдает сезонной аллергией, то нужно на время поменять климатическую зону. Когда он много лет не контактирует непосредственно с аллергеном, то реакция впоследствии проходит.

Болибок пояснил и об аллерген-специфической иммунотерапии. Пациенты проходят вакцинацию, чтобы сформировать иммунитет против раздражающих аллергенов. Однако на сегодняшний день можно сделать не все необходимые прививки. В основном разработаны вакцины, защищающие от аллергии на пальцу трав, деревьев, домашнюю пыль. Такой вид лечения подходит далеко не все пациентам.

Существуют различные медикаментозные средства, способные улучшить состояние аллергика в период обострения.

Источник: russian.rt.com