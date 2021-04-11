Психологи рассказали о частых психических расстройствах у клерков

Российские психологи рассказали о наиболее частых психических расстройствах у клерков. Специалисты заявляют, что работники часто сталкиваются с проблемой выгорания.

Юлия Кузнецова, психолог, рассказала, что выгорание относится к тревожным расстройствам. Чаще всего недуг характеризуется беспричинным волнением, дрожью, головной болью, потливостью, учащенным пульсом. Все это ведет к понижению работоспособности сотрудников. Среди рабочих офисов встречаются панические атаки, усталость и депрессивно-тревожные состояния.

Как пишет «Слово и Дело», у людей, перенесших болезнь, можно наблюдать симптомы астенизации: люди попадают в синдром хронической усталости, продолжающегося длительный период в рамках постковидного синдрома, который внесен в международную классификацию заболеваний как самостоятельная болезнь. Если симптоматика усиливается и продолжается долго, то людям нужно обращаться к доктору. Если случай запущен, то возникают панические атаки. Специалист рекомендует разговаривать с напарниками и оказывать им помощь.

Источник: slovodel.com